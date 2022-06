Lunedì 27 giugno 2022 - 17:36

Oltre 1.200 scuole italiane nel progetto sulla sicurezza digitale

Ideato da Unione Nazionale consumatori con TikTok

Lanciato a ottobre 2021, il percorso didattico è stato reso disponibile agli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia per l’anno accademico 2021/2022. Al termine del programma, gli istituti che hanno aderito hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso finale “Trivia Quiz”, strumento interattivo volto a promuovere una rielaborazione critica delle nozioni apprese e a dare un riconoscimento alle classi che grazie al percorso hanno maturato una maggiore conoscenza sul tema della sicurezza online. Delle 251 classi partecipanti, la maggiore adesione al concorso è stata da parte di Lombardia, Campania e Sicilia. Le classi premiate fanno parte della scuola secondaria di I grado Santa Marta di Cantù (CO) e della scuola secondaria di II grado I.I.S.S. Augusto Righi di Taranto.I materiali del progetto “DigitalMente. Imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza”, sono stati pensati e sviluppati per aiutare gli studenti nella comprensione di queste tematiche in modo stimolante e con un linguaggio innovativo, in un percorso didattico sviluppato secondo il metodo scientifico implementato da Educazione Digitale, punto di riferimento per oltre 86.000 docenti e i loro studenti, di tutta Italia. TikTok ha supportato questo progetto come parte del suo impegno per garantire la sicurezza della community, priorità per la piattaforma fin dalla sua nascita, mettendo a disposizione strumenti e misure in app, ma anche promuovendo informazione e iniziative educative, volte a creare una cultura della sicurezza digitale e a supportare genitori e insegnanti nel guidare le nuove generazioni lungo questo percorso.