Lunedì 27 giugno 2022 - 16:54

Maxi incendio a La Monachina, le fiamme distruggono un deposito di camper

Esplose decine di bombole gpl, il fumo arriva all'Eur

Roma, 27 giu. (askanews) – I vigili del fuoco sono al lavoro per domare un grosso rogo divampato a La Monachina a Roma dove l’incendio di sterpaglie ha avvolto una vicina rimessa di camper. Numerose bomole di gpl sono esplose.Le fiamme sarebbero molto vicine ad alcune abitazioni e per questo e stata disposta l’evacuazione di alcuni stabili.L’intenso fumo è visibile via Aurelia e zone limitrofe fino all’Eur.L’incendio è divampato alle 13:30 in nelle vicinanze della sona commerciale di via Aurelia. Le fiamme si sarebbero sviluppare dalle sterpaglie in via della Monachina. Ci sarebbero alcune persone intossicate ma non si segnalano feriti.Nes/Int13