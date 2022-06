Lunedì 27 giugno 2022 - 15:05

Cartabellotta: nei luoghi di lavoro è meglio tenere le mascherine

Il Presidente della fondazione Gimbe: non sempre c'è consapevolezza civica di usarle

Milano, 27 giu. (askanews) – “Le dinamiche della fisica hanno spiegato che ci si contagia soprattutto al chiuso in luoghi affollati e poco areati, quindi anche in assenza di obblighi e raccomandazioni bisognerebbe portare la mascherina in queste situazioni. Dovrebbe esserci la consapevolezza civica sulle mascherine, però non sempre c’è. Sui luoghi di lavoro credo ci siano posizioni contrastanti ma credo che al momento tutto ciò che può contrastare il contagio ben venga”. Lo ha detto il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene” su Radio Cusano Campus.“Siamo in una fase di ripresa importante della circolazione virale nel nostro Paese: abbiamo superato i 50mila casi in media al giorno e si cominciano a vedere delle conseguenze anche negli ospedali” ha ricordato Cartabellotta, precisando “non tanto in terapia intensiva perché con Omicron le brutte polmoniti bilaterali sono diminuite di molto, però in area medica l’aumento dei posti letto inizia ad essere rilevante soprattutto in alcune regioni”.Red-Alp/Int13