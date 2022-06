Domenica 26 giugno 2022 - 16:58

In 24 ore 48.456 nuovi casi e 44 morti. Positività al 24,3%

In lieve aumento le terapie intensive: +2 a quota 227

Roma, 26 giu. (askanews) – Nelle ultime 24 ore sono stati 48.456 i nuovi contagi da Covid, in calo rispetto ai 56.386 registrati ieri. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. I decessi sono a quota 44 (ieri erano stati 40). I tamponi totali effettuati ammontano a quota 199.340 con il tasso di positività che sale al 24,3%, rispetto al 21,8% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 227, in crescita di due unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.532 (+190).Pie/Int9