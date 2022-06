Sabato 25 giugno 2022 - 12:43

Pecoraro Scanio: da lunedì Sorrento capitale del turismo giovanile

"Sfida per Mediterraneo e occasione per l'Italia. Grazie a Unwto"

Milano, 25 giu. (askanews) – “L’Organizzazione dell’Onu per il turismo (Unwto) ha organizzato a Sorrento il primo summit mondiale del turismo giovanile: è stato un grande omaggio alla storia turistica di Sorrento, della Campania e di tutta l’Italia”. Lo ha dichiarato in un video il presidente della fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro e oggi docente di Turismo sostenibile nelle università di Milano Bicocca, Roma TorVergata e Napoli Federico II.“Per una settimana, dal 27 giugno al 2 luglio, Sorrento sarà la capitale mondiale del turismo giovanile e di questo ringrazio il segretario generale UnWto, Zurab Pololikashvili, Alessandra Priante, direttore Europa, e il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che hanno lavorato per questo appuntamento internazionale” ha continuato Pecoraro Scanio, aggiungendo “credo sia una grande opportunità per pensare al turismo del domani sostenibile, sicuro e responsabile”. “Per Sorrento e la Campania è un’occasione di anche di creare delle offerte nuove per i più giovani” ha proseguito, sottolineando che “la scelta di chiudere i lavori con la visita all’Area Marina protetta di Punta Campanella e un concerto serate dell’orchestra Ucraina, rilancia proprio quel binomio ‘pace e ambiente’ che è priorità mondiale, che rappresenta i valori centrali per l’Onu”.