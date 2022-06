Sabato 25 giugno 2022 - 13:37

GreenVision: una convention a Curinga per festeggiare 30 anni successi

Presenti le maggiori aziende dell'occhialeria, presentati prodotti e servizi innovativi

Roma, 25 giu. (askanews) – Grande successo per la convention annuale di GreenVision, Consorzio Ottico Italiano che conta più di 600 Centri Ottici in tutta Italia.L’evento, che si è tenuto a Curinga, presso il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria dal 20 al 26 giugno, ha visto la partecipazione di più di 700 persone, che si sono alternate tra momenti di alta formazione professionale e culturale e spettacoli celebrativi per i 30 anni di GreenVision.Ai festeggiamenti per i 30 anni di successi, frutto degli investimenti in formazione, innovazione e ricerca, hanno preso parte manager ed esperti del settore dell’ottica e dell’occhialeria, oculisti e le principali aziende del comparto. Partner ed ospiti si sono alternati in un calendario tecnico e formativo molto ricco.Filo conduttore della convention è stato il tema della sostenibilità. GreenVision ha presentato le nuove linee di occhiali ecosostenibili iGreen BioBased e Mock Turtle, realizzati con materiali di origine vegetale che hanno già ottenuto riconoscimenti e premi a livello internazionale, ed una nuova importante partnership con Coripet. E proprio per raccontare il suo impegno sul fronte della sostenibilità, GreenVision ha presentato il libro “Economia Circolare – La nostra scelta di sostenibilità”.In occasione della Convention annuale, inoltre, GreenVision ha presentato il libro “figli del mercato, non delle teorie”, dedicato ai trent’anni di storia e successi di GreenVision.La convention, organizzata sotto la guida del dott. Gianni De Napoli, vicepresidente del Consorzio, non è stata solo un momento di formazione: si sono alternati, infatti, artisti e spettacoli internazionali che hanno segnato le celebrazioni del trentennale.Tra gli ospiti, Luigi Pelazza, Filippo Roma e Andrea Agresti de Le Iene. Particolare successo per la serata conclusiva, che ha visto la partecipazione del duo comico Pio e Amedeo, che ha intrattenuto il pubblico dopo la serata di gala di venerdì 24 giugno.