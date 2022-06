Venerdì 24 giugno 2022 - 18:10

Turismo, lunedì a Sorrento il primo Global Youth Tourism Summit

Sarà aperto da un videomessaggio di Papa Francesco

Roma, 24 giu. (askanews) – Lunedì 27 giugno prenderà il via a Sorrento il Global Youth Tourism Summit (Gyts). Ideato e organizzato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto) durerà fino al 3 luglio ed è alla sua prima edizione. Ad aprire la manifestazione ci sarà un videomessaggio di Papa Francesco.L’incontro – spiega una nota – è rivolto ai giovani del mondo per confrontarsi sui temi del turismo e della sostenibilità con lo sguardo rivolto al futuro. A Sorrento lo Unwto, in collaborazione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), porterà 130 giovani tra i 12 e i 18 anni provenienti da 60 Paesi del mondo.I ragazzi faranno una full immersion nel mondo del turismo, analizzando e riflettendo sugli aspetti negativi e positivi per poi confrontarsi sulla ricerca di soluzioni. I giovani “lavoreranno” assieme e ascolteranno politici dei lori paesi e non solo, figure chiave nel settore turistico ed esponenti di spicco del mondo dello sport, della gastronomia, dello spettacolo e dell’innovazione.“Una piattaforma unica per celebrare e responsabilizzare la prossima generazione di leader del turismo. Il GYTS aiuterà a costruire un’eredità duratura fornendo ai giovani le competenze e le conoscenze di cui hanno bisogno per trasformare il turismo non solo nelle loro comunità ma ovunqu”, ha dichiarato il Segretario Generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili.Sei masterclass, 2 “evening talks”, 12 super speakers internazionali, ministri provenienti da tutto il mondo e una simulazione dell’Assemblea Generale Unwto per permettere ai ragazzi di confrontarsi sul tema del turismo e discutere le innovative proposte per il futuro del turismo sostenibile nel quadro globale dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).Tra gli speaker internazionali, l’inviato UN per la gioventù, Jayathma Wickramanayake, Ambasciatori Unwto del Turismo Responsabile quali Valeria Mazza, Didier Drogba, Gino Sorbillo e Pilar Rodriguez.