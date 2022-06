Venerdì 24 giugno 2022 - 18:15

Siccità, Lombardia dichiara stato di emergenza: grave deficit idrico

Ordinanza di Fontana: "Limitare consumo acqua al minimo inspendabile"

Milano, 24 giu. (askanews) – E’ emergenza siccità in Lombardia: il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha firmato oggi un decreto con cui è stato dichiarato lo ‘stato di emergenza regionale’ a causa della “grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio e a sostegno della popolazione, dell’ambiente e delle attività produttive interessate”.Il decreto, che resterà in vigore fino al 30 settembre 2022, raccomanda “a tutti i cittadini di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile”.