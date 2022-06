Venerdì 24 giugno 2022 - 18:02

Rifiuti: Lombardia punta a ridurre produzione del 9% entro il 2027

L'assessore Cattaneo: "L'obiettivo è la 'discarica zero'"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 24 giu. (askanews) – La Lombardia punta a una riduzione della produzione dei rifiuti urbani del 9% entro il 2027 (oggi 4,6 milioni di tonnellate) e ad una raccolta differenziata all’83% (oggi al 73,3%). Tra le azioni individuate ci sono anche un programma di prevenzione dei rifiuti alimentari e una forte riduzione del monouso. Non solo: all’orizzonte ci sono anche un potenziamento della filiera del riciclo, attraverso un miglioramento dell’impiantistica. E la riduzione del 2% della produzione dei rifiuti speciali e quella al 25% dello smaltimento in discarica che, nella Lombardia industrializzata e produttiva, rappresenta ancora la maggior parte della produzione (33 milioni di tonnellate, compresi i rifiuti da demolizione). Sono questi alcuni degli target indicati nel nuovo Programma Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR), presentato oggi a Palazzo Lombardia alla presenza degli operatori del settore, dei rappresentanti delle categorie produttive e degli enti locali e nazionali, che hanno confermato che il modello lombardo funziona e può essere esportato, senza fermarsi allo scenario attuale, ma proseguendo sull’ottimizzazione dei processi di economia circolare.“La Lombardia – ha commento l’assessore Cattaneo – ha tracciato un modello efficiente di gestione dei rifiuti in questi 25 anni e vuole proseguire nella riduzione della produzione di rifiuti, nel recupero di materia e di energia. L’obiettivo che la Lombardia si pone, in linea con la gerarchia europea, è la ‘discarica zero’: a questa modalità di smaltimento bisogna ricorrere solo in forma residuale per quelle frazioni che non possono essere recuperate come materia ed energia. Questa è la strada verso l’economia circolare, in cui tutto deve essere considerato una risorsa e, possibilmente, deve essere cancellata la parola ‘rifiuto'”.