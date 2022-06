Venerdì 24 giugno 2022 - 17:27

Il tiktoker Khaby Lame diventerà presto cittadino italiano

Il sottosegretario Sibilia: "A breve verrà contattato per la notifica e il giuramento"

Roma, 24 giu. (askanews) – “Caro KhabyLame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della #cittadinanzaitaliana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia rispondendo alle preoccupazioni espresse in una intervista dall’influencer Khaby Lame, che ha conquistato il titolo di tiktoker più seguito al mondo. Khaby Lame è nato a Dakar ma è residente in Italia dall’età di un anno. Rimasto disoccupato, ha iniziato a pubblicare video su TikTok da Chivasso, dove abitava con la famiglia, durante la pandemia di COVID-19, dopo essere stato licenziato. Ora vive a Milano.Sam/Int14