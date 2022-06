Venerdì 24 giugno 2022 - 14:41

Fvg, Rosolen: mezzo mln per asili e scuole infanzia non statali

Per coprire rincaro bollette

Trieste, 24 giu. (askanews) – “Destineremo oltre mezzo milione di euro in più per sostenere, in considerazione dell’aumento dei costi energetici, il funzionamento e la gestione di asili nido privati, sezioni primavera e scuole dell’infanzia non statali del Friuli Venezia Giulia, facendo in modo che i rincari delle bollette non si ripercuotano sulle tariffe dei servizi”. Lo ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen a margine della seduta della giunta che ha approvato alcuni emendamenti all’assestamento di bilancio previsto in Aula a fine luglio per il voto finale.Il provvedimento, come è stato evidenziato dall’assessore, “prevede un contributo straordinario una tantum a fondo perduto ai servizi privati del sistema integrato “zero-sei anni”. Il sostegno mira a mantenere pressoché invariate le rette a carico delle famiglie rispetto all’anno scolastico in corso, garantendo la copertura di posti disponibili, nonostante il pesante rialzo dell’inflazione e il rincaro delle bollette”.“Il costo della vita per le famiglie del nostro territorio – ha spiegato l’esponente della Giunta – sta diventando sempre più alto. Ci è sembrato quindi opportuno venire incontro alle esigenze economiche di molti genitori, sostenendo le scuole affinchè, con il contributo regionale, vadano a coprire l’aumento dei costi di luce, gas e benzina lasciando inalterato il valore delle quote di iscrizione alle strutture per il prossimo anno educativo e scolastico”.