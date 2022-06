Venerdì 24 giugno 2022 - 14:54

Fvg, Pizzimenti: abbonamenti unici e sconti famiglia su tpl

Trasporto pubblico locale in regione

Udine, 24 giu. (askanews) – “Biglietto e abbonamento unico su tutto il territorio regionale e sconti per famiglie, studenti e persone fragili sono alcune delle novità che entrano in vigore il primo luglio e su cui la Regione punta per ampliare la platea di utenti disposti a passare dall’auto privata ai mezzi pubblici delle reti urbane ed extraurbane”. È questo l’obiettivo dell’operazione di revisione del sistema delle tariffe e delle agevolazioni del trasporto pubblico locale illustrato dall’assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione a Udine, a cui hanno preso parte anche il presidente di Tpl Fvg Scarl, Bruno Pascoli, e i tecnici regionali.“La Regione vuole rendere più economico e agevole l’utilizzo dei mezzi pubblici, consentendo rilevanti risparmi in particolare alle famiglie e a molte categorie di viaggiatori: studenti, pendolari, soggetti fragili. Basti pensare che per chi utilizza i servizi urbani in due città il risparmio è del 50 per cento. Il tutto è a costo zero per le casse regionali, visto che l’azione promozionale rientra tra gli esiti della gara del Tpl e quindi gli oneri sono a carico del gestore dei servizi”.Scatta dal primo luglio la nuova fase del trasporto pubblico regionale, a seguito del secondo stadio di attuazione del nuovo contratto. Dopo il primo step, quello di gennaio, inizia con l’estate l’era del biglietto unico e di altre significative novità.