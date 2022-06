Venerdì 24 giugno 2022 - 14:47

Covid, Rezza: trend casi in aumento. Mascherine in luoghi affollati

E vaccini per i più fragili

Roma, 24 giu. (askanews) – “Questa settimana notiamo una tendenza all’aumento dei casi di Covid-19 nel nostro Paese e l’incidenza si fissa a 504 casi per 100mila abitanti. Anche l’Rt è decisamente in crescita, a 1,07, quindi torna di nuovo al di sopra dell’Unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 7,9 e al 2,2 per cento, quindi anche qua si nota la tendenza ad una lieve risalita anche se siamo ben al di sotto della soglia critica”. Lo riferisce il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel consueto video del venerdì a commento dei dati settimanali del monitoraggio sulla pandemia. “Data l’elevata velocità di circolazione virale – avverte – è bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione utilizzando mascherine, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone, e allo stesso tempo proteggere le persone più fragili e più anziane con un’ulteriore dose booster di vaccino”.