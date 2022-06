Venerdì 24 giugno 2022 - 16:31

Covid, 55.829 contagiati nelle 24 ore. 51 decessi

Tasso di positività a 23,5%

Roma, 24 giu. (askanews) – Sono 55.829 i contagiati da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia. 51 i morti. 30.753 i guariti. In salita se pur relativa i ricoveri. Oggi si contano +9 ingressi del giorno rispetto a ieri nelle terapie intensive dove attualmente sono ricoverate 29 persone. E +141 nelle aree mediche. I ricoverati con sintomi sono in totale 5.205. Con 238.069 tamponi processati, il tasso di positività è al 23,5% (+0,8%).138.155.194 le dosi di vaccino somministrate in totale.