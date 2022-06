Giovedì 23 giugno 2022 - 18:16

Toscana, Stella (Fi): scandaloso taglio medici su ambulanze

"Ci batteremo contro la riforma del 118"

Firenze, 23 giu. (askanews) – “La riforma del 118 in Toscana prevede il taglio di 25 autoambulanze con medico a bordo, sostituito dall’infermiere, e la riduzione sul territorio di 20 punti da cui partiranno i camici bianchi. Noi troviamo questi cambiamenti scandalosi. Sul fronte del diritto alla salute, deve essere chiaro che le politiche sanitarie non possono essere viste solo come un centro di costo, al centro ci deve essere la cura del malato. Ci batteremo contro questa riforma che, apprendiamo dalla stampa, l’assessore Bezzini presenterà in anteprima, la settimana prossima, al gruppo consiliare del suo partito, il Pd”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.“Per indorarci la pillola – prosegue Stella – ci vengono a dire che a fronte di 25 ambulanze medicalizzate in meno, ci saranno cinque automediche in più. Si tratta di un piano che non vediamo assolutamente di buon occhio, che andrà a penalizzare fortemente le operazioni di soccorso. La verità è che la sanità toscana è al collasso, mancano 1200 tra infermieri e Oss, e circa 700 medici. E’ inaccettabile che invece di assumere medici e potenziare i servizi, l’unica risposta data dalla Regione Toscana a questa situazione è stato fare 300 milioni di euro di tagli lineari alla sanità e congelare le assunzioni”.