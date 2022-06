Giovedì 23 giugno 2022 - 17:46

Siccità, in Piemonte temporali riducono deficit idrico del 2,6%

Le piogge più abbondanti nel biellese e nel vercellese

Torino, 23 giu. (askanews) – I temporali che si sono verificati in Piemonte nelle ultime 24 ore hanno ridotto il deficit idrico accumulato nel corso dell’anno solo del 2,6%. Nella relazione dell’Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale) emerge che nella regione sono caduti in media 6.9 millimetri di pioggia. La precipitazione più abbondante è stata a Trivero, in provincia di Biella, con 86 mm e a Fobello, in provincia di Vercelli, con 67 mm. Mentre a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino, sono caduti 28 mm di pioggia in un’ora e 34 in totale.