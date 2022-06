Giovedì 23 giugno 2022 - 17:46

Siccità, Fontana: senza pioggia situazione rischia di precipitare

Per uso civile abbastanza sotto controllo, problemi irrigazione

Milano, 23 giu. (askanews) – “Sicuramente per ora abbiamo gestito nel migliore modo possibile la situazione senza eccessivi danni, è chiaro che rischia di precipitare” se non arriverà la pioggia. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Tgcom24 durante la tavola rotonda “Imprese e formazione, governare il territorio”, a proposito della siccità, che a suo parere è “di una gravità che in Lombardia non si era mai verificata”.“Per l’uso civile la situazione è abbastanza sotto controllo, ma ogni giorno che passa peggiora, ci sono maggiori problemi per l’irrigazione, stiamo cercando di concordare da mesi il momento della semina con gli agricoltori per rilasciare l’acqua dai laghi nel momento in cui hanno bisogno, abbiamo sottoscritto accordi con i gestori di bacini idroelettrici per avere un maggiore rilascio di acqua. Per il lago Maggiore dobbiamo parlare con la Svizzera” ha aggiunto.