Giovedì 23 giugno 2022 - 17:47

Peste suina, primo caso a Casella nel genovese

Salgono a 154 i casi positivi accertati

Torino , 23 giu. (askanews) – L’ultimo caso di peste suina africana è stato riscontrato a Casella (primo caso da quando è iniziata l’emergenza) in Liguria, nella provincia di Genova. Lo comunica l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Salgono a 154 le positività accertate dal 27 dicembre 2021 al 22 giugno 2022: 97 in Piemonte, 57 in Liguria.