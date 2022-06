Giovedì 23 giugno 2022 - 17:42

Covid, 56.166 nuovi contagi nelle 24 ore. 75 decessi

Positività al 22,6%

Roma, 23 giu. (askanews) – Sono 56.166 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute.75 i morti. Con 248.042 tamponi processati, il tasso di positività al 22,6%, in aumento rispetto al 21,8% di ieri. Stabile la situazione negli ospedali. Sono 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri, con 31 in gressi giornalieri. 117 invece i nuovi ricoveri nelle aree mediche dove attualmente si trovano 5.064 pazienti.