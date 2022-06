Giovedì 23 giugno 2022 - 10:18

Al via seconda prova della Maturità preparata da singole scuole

Tracce su argomenti effettivamente affrontati dagli studenti

CONDIVIDI SU:





















Milano, 23 giu. (askanews) – Dalle 8.30 di questa mattina, oltre 520mila studenti sono alle prese con il secondo atto dell’esame di maturità: la prova scritta d’indirizzo sulle tracce preparate dalle commissioni interne alle singole scuole sulla base degli argomenti affrontati. Quella di oggi è dunque considerata, almeno sulla carta, una prova pensata per andare incontro alle conoscenze dei maturandi effettivamente apprese nel loro specifico percorso di studio, anche in considerazione degli enormi disagi subiti per la pandemia da Covid-19.A seconda dell’indirizzo, gli studenti avranno dalle 4 alle 8 ore di tempo per svolgere l’esame, tranne per gli iscritti all’Artistico che devono affrontare delle prove pratiche che potrebbero svolgersi lungo tre giorni.