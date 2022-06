Mercoledì 22 giugno 2022 - 16:46

Sono 53.905 i nuovi caso di Covid in Italia, ancora 50 decessi

Aumentano i ricoveri in intensiva e in area medica

Milano, 22 giu. (askanews) – Sono 53.905 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Nello stesso periodo si sono registrati altri 50 decessi, a fronte di 29.740 guariti: soni i dati del bollettino del ministero della Salute.Aumentano in ricoveri: +10 in terapia intensiva e +144 nei reparti di area medica. Con 246.512 tamponi il tasso di positività cresce al 21,9% (+0,4%).Sono inoltre 138.117.028 le dosi di vaccino somministrate in totale.