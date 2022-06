Mercoledì 22 giugno 2022 - 17:06

Siccità, Fdi Roma: Gualtieri attui mozione approvata risparmio idrico

Barbato: ho sollecitato l'assessora ma nessuna risposta

Roma, 22 giu. (askanews) – Il 22 marzo scorso, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, a Roma il consiglio comunale capitolino ha approvato all’unanimità una mozione dove si invita la giunta Gualtieri a contribuire fattivamente a ridurre gli sprechi e a sensibilizzare la comunità cittadina al tema del risparmio idrico, dando per primi il buon esempio. Francesca Barbato, consigliera capitolina di Fratelli d’Italia, ricorda i contenuti dell’atto, “che richiede che si installino sui rubinetti degli edifici pubblici, scuole comprese, piccoli economizzatori che attraverso un’opportuna miscelazione dell’aria e dell’acqua, consentono un risparmio idrico dell’85% ed energetico del 75%, senza limitare la forza del getto. Si tratta di applicare quanto già adottato sulle navi, in alcuni ospedali, sui camper e più in generale in tutte quelle situazioni dove economizzare l’acqua è una necessità”.Oggi, continua Barbato, “con il problema della siccità che sta colpendo l’Italia tutta, senza risparmiare il Lazio, diversi provvedimenti di razionamento sono allo studio. Nei giorni passati, ed in tempi non sospetti, ho sollecitato l’applicazione dell’atto di indirizzo alla segreteria dell’assessore Segnalini ma non ho ancora avuto risposte – spiega la consigliera -. Ecco perché torno a chiedere con forza che il sindaco e l’assessore si attivino velocemente; purtroppo anche il futuro non ci riserva nulla di roseo su questo fronte”.Tra l’altro, aggiunge Barbato,”non solo si risparmierebbe acqua, ma anche fondi pubblici che potremmo destinare a fronteggiare le necessità di manutenzione della rete idrica o lo stoccaggio per l’agricoltura, che a Roma è una componente essenziale del Pil della città. Quindi coraggio, tempismo ed efficacia non possono mancare di fronte alle tante emergenze che i cittadini sono costretti a fronteggiare ogni giorno!”, conclude