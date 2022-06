Mercoledì 22 giugno 2022 - 12:00

Rifiuti, FdI Lazio: tassa regionale vendetta contro Gualtieri

Ennesima stangata che colpirà i comuni

Roma, 22 giu. (askanews) – “La giunta regionale sembra essere composta da marziani poiché hanno da tempo perso il contatto con la realtà. Malagrotta brucia, i bus pure; i rifiuti invadono una città allo sbando, dove solo i cinghiali riescono a trovare il loro habitat naturale e Zingaretti cosa fa? Tassa!”. Così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini e Chiara Colosimo.“Ovviamente l’ennesima stangata che colpirà molti comuni della nostra regione, non solo Roma. Zingaretti non si occupa mai della nostra regione, ma quando lo fa trova il tempo per tassare i cittadini. Una sorta di accanimento politico che non ha precedenti. Crediamo che questo ennesimo schiaffo ai cittadini rappresenti, in realtà, solo la vendetta di Zingaretti, Valeriani e Lombardi nei confronti del sindaco di Roma che ha osato sfidare l’immobilismo della giunta regionale criticando il piano rifiuti e le politiche ambientali. Una vera guerra senza esclusioni di colpi – sottolineano – dove le vittime sembrano essere solo i poveri cittadini che strapagano un servizio che non esiste. Se continua così, il 5% sarà la stessa percentuale che la sinistra prenderà alle prossime elezioni Ovviamente insieme al “M5s”.