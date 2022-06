Mercoledì 22 giugno 2022 - 20:34

Papa Francesco a una coppia non sposata: la Chiesa impari a essere accogliente

Cerimonia di apertura dell'incontro mondiale delle famiglie

Città del Vaticano, 22 giu. (askanews) – Papa Francesco invita la Chiesa a riflettere sulla vicenda di una coppia non sposata che si è allontanata dalla Chiesa ed ha auspicato che la Chiesa si converta e divenga accogliente. Il pontefice ha commentato le testimonianze di cinque famiglie alla cerimonia di apertura dell’incontro mondiale delle famiglie, a partire dalla testimonianza di questa coppia con figli non sposata. “Penso che per tutti è doloroso ciò che avete raccontato: ‘Non abbiamo trovato una comunità che ci sostenesse a braccia aperte per quel che siamo’. E’ duro questo!”, ha commentato Bergoglio.“Questo deve farci riflettere. Dobbiamo convertirci e camminare come Chiesa, accogliente, perché le nostre diocesi e parrocchie diventino sempre più ‘comunità che sostengono tutti a braccia aperte’. Ce n’è tanto bisogno in questa cultura dell’indifferenza! E voi, provvidenzialmente, avete trovato sostegno in altre famiglie, che infatti sono piccole chiese”.Ska/Int2