Mercoledì 22 giugno 2022 - 20:40

Crisi idrica, Zingaretti proclama lo stato di calamità naturale nel Lazio

Firmato il decreto

Roma, 22 giu. (askanews) – È stato di calamità naturale nel Lazio per la crisi idrica. Poco fa il presidente della regione Nicola Zingaretti, ha firmato il decreto. Dunque come aveva annunciato nei giorni scorsi la decisione è stata presa per arginare la crisi causata “dall’assenza di precipitazioni meteorologiche ed in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni”.Bet/Int2