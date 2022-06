Mercoledì 22 giugno 2022 - 16:37

Covid, in Lombardia 9.301 nuovi positivi (22,6%) e 2 decessi

Crescono pazienti in terapie intensive (2) e in altri reparti (37)

Milano, 22 giu. (askanews) – Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati due decessi per il Covid-19 e 9.301 nuovi positivi: il 22,6% dei 41.073 tamponi effettuati. Lo ha comunicato la Regione nel suo report quotidiano, dal quale risulta che ci sono stati altri due ricoveri nelle terapie intensive (dove sono presenti 18 pazienti), e 37 nei reparti dedicati, dove attualmente sono in cura 675 persone.Milano rimane la prima provincia per nuovi positivi: 3.845, di cui 1.660 in città. Seguono Brescia (1.072), Monza (838), Varese (742), Bergamo (546), Como (486), Pavia (421), Mantova (314), Cremona (273), Lecco (249), Lodi (162) e Sondrio (86).