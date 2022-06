Martedì 21 giugno 2022 - 16:54

Toscana, Giani ha consegnato il Pegaso d’oro a Luciano Artusi

Come "studioso e divulgatore della storia fiorentina e toscana"

Firenze, 21 giu. (askanews) – Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha consegnato oggi a Luciano Artusi il “Pegaso d’oro”, quale “rappresentativa figura del proprio territorio, studioso e divulgatore della storia fiorentina e toscana”.Nella sala Pegaso, davanti a una folta platea di autorità, la cerimonia ha toccato toni emozionati nella ricostruzione dell’amore e del lavoro di Artusi nella storia e nel costume, nell’identità toscana. Dichiara Eugenio Giani: “E’ un punto di riferimento di tutta la regione, un uomo che ha illustrato con suoi scritti, si parla di 100 libri, la Toscana e Firenze. Ma contemporaneamente è stato un grande organizzatore, ha guidato per decenni il Corteo storico della Repubblica Fiorentina. Nel 1991, quando si costituì la Federazione regionale dei Giochi storici e poi quella Nazionale, Artusi ne fu l’artefice e da tutti gli viene riconosciuto”.Artusi si è dichiarato “Emozionato, orgoglioso e onorato, essere ricordato con il Pegaso d’oro non può che darmi grande orgoglio e piacere”. E ha poi ricordato: “Per dieci anni, per la Festa della Toscana, ho organizzato il corteo storico in tutti e dieci i capoluoghi della regione, con circa 3000 personaggi in costume provenienti dalle rievocazioni storiche di tutta la regione”.Nato a Firenze l’11 gennaio 1932, Artusi “ha vissuto tutta la vita nella sua città, in completa simbiosi con essa, che ama profondamente” recita la delibera approvata all’unanimità dalla Giunta regionale, che ricorda anche cariche e ruoli ricoperti negli anni dal giornalista e storico direttore del corteo del Calcio Storico Fiorentino (dal 1960).