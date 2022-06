Martedì 21 giugno 2022 - 13:02

Salute, Riccardi: da 2018 a oggi assunte 5.310 persone

CONDIVIDI SU:





















Udine, 21 giu. (askanews) – “Dal 2018 a oggi, ammontano a 3934 i dipendenti del Sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia che hanno cessato la propria attività per quiescenza e per dimissioni volontarie. Nello stesso lasso di tempo abbiamo lavorato per sostituire queste figure e ne abbiamo assunte di più, per un totale, nello stesso lasso di tempo, di 5310 persone: più 1376. Tuttavia – ha spiegato a margine – sappiamo bene che tutto questo non sia sufficiente anche di fronte a dinamiche di abbandono comuni a tutte le regioni italiane. Ci auguriamo che il Governo coinvolga il Parlamento per varare nuove regole indispensabili a una nuova stagione che dovrà investire sul capitale umano”.Ne ha dato notizia questa mattina il vicepresidente con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo a una interrogazione a risposta immediata in Consiglio regionale.“La Regione sta lavorando con forza e decisione, su tutti i tavoli e in sinergia, per potenziare il personale in forza al Sistema sanitario del Fvg – ha aggiunto il vicepresidente -; la carenza di professionisti della salute riguarda purtroppo tutta l’Italia. Per aumentare ulteriormente il numero di operatori del comparto abbiamo messo in campo tutte le forze, a favore del cittadino. Questo sforzo ci vede impegnati quotidianamente, nella consapevolezza che ci vorranno comunque almeno due o tre anni per raggiungere i nostri obiettivi”.