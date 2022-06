Martedì 21 giugno 2022 - 17:06

Malagrotta, sopralluogo Gava: necessaria realizzazione nuovi impianti

La sottosegretaria leghista: il rogo ci impone modernità e sicurezza

Roma, 21 giu. (askanews) – “Ho effettuato un sopralluogo all’ impianto per il trattamento dei rifiuti di Malagrotta, teatro di un incendio gravissimo, insieme al Capo Dipartimento del Mite, Laura D’Aprile, al responsabile del Centro nazionale rifiuti di Ispra, Valeria Frittelloni, e al direttore Arpa del Lazio, Marco Lupo. Sono sempre stata in contatto con le autorità, ma ho voluto constatare di persona quali conseguenze abbia avuto il rogo sull’ambiente circostante. Questo episodio, sul quale è doveroso che la magistratura indaghi rapidamente, ci ricorda quanto sia necessaria la realizzazione di impianti moderni e sicuri. Ho approfittato della visita per ribadire il mio ringraziamento le donne gli uomini dei Vigili del fuoco per lo straordinario lavoro e per il contributo continuo e costante di Ispra e Arpa nel monitoraggio della situazione ambientale qui come altrove”. Lo dichiara Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento della Transizione ecologica della Lega, a margine di un sopralluogo all’impianto di Malagrotta.