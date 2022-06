Martedì 21 giugno 2022 - 15:45

Lazio, Zingaretti: solstizio, ad Anzio è arrivata la tartaruga

Il primo nido di caretta caretta, un piccolo miracolo

Roma, 21 giu. (askanews) – “Una bella sorpresa per il solstizio d’estate: sulla spiaggia di Anzio è stato segnalato il primo nido della stagione di tartaruga caretta caretta. Ora gli operatori di TartaLazio, che ringrazio, lo stanno mettendo in sicurezza”. Parole del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. “È un piccolo miracolo della natura che si ripete grazie al lavoro di tanti volontari e operatori e all’impegno per la salvaguardia del nostro ecosistema. Da molti anni le spiagge del Lazio sono un luogo sicuro per questa importante specie protetta, segno di una grande attenzione della Regione Lazio ai temi ambientali”.