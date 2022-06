Martedì 21 giugno 2022 - 15:04

Fontana: Commissione Ue valuti enorme impatto del pacchetto clima

Così presidente Lombardia dopo incontro con Gentiloni a Bruxelles

Milano, 21 giu. (askanews) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto che “la Commissione europea valuti con attenzione l’enorme impatto economico e sociale” del pacchetto clima in discussione a livello comunitario, chiamato “Fit for 55”, in particolare nel comparto dell’automotive. Lo ha riferito dopo un incontro a Bruxelles con il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che la Lombardia è la seconda regione italiana del settore, dopo il Piemonte, con oltre 1.000 aziende, 50.000 occupati, 20 miliardi di fatturato e un export del 70%.“Da parte di Gentiloni – ha commentato il presidente della Regione dopo il faccia a faccia a Palazzo Berlaymont – c’è stata molta attenzione con la consapevolezza che le istanze che giungono dalla Lombardia rivestono un significato particolare per la crescita di tutto il sistema produttivo nazionale”. “Abbiamo evidenziato che per la locomotiva economica del Paese – ha proseguito Fontana – è fondamentale trovare i giusti equilibri con Bruxelles per continuare a programmare e implementare lo sviluppo di investimenti produttivi sul territorio”.Il presidente Fontana ha quindi dedicato un focus particolare all’agricoltura sottolineando come la Lombardia, prima regione agricola d’Italia per produzioni, sia pronta a raccogliere le sfide della sostenibilità, puntando su innovazione, ricerca e semplificazione delle procedure guardando agli obiettivi indicati dalla transizione ecologica. “A patto che – ha concluso Fontana – ci sia un concreto sostegno della Comunità europea. Bruxelles deve assicurare politiche economiche e fiscali che non penalizzino, ma al contrario sostengano, i nostri produttori”.