Rigenerazione urbana, Piloni(Pd): Lombardia proroghi i termini

Proposta data del 18 marzo 2023 come termine per avvio lavori

Milano, 20 giu. (askanews) – “Per scongiurare il rischio che alcune amministrazioni comunali, ammesse al bando regionale sulla rigenerazione urbana, non riescano a ottemperare a quanto previsto e di fatto vanifichino gli obiettivi del bando stesso, impoverendo le nostre comunità locali, abbiamo chiesto alla giunta lombarda di valutare una proroga dei termini che agevoli e permetta la realizzazione dei lavori”. È quanto ha scritto il consigliere regionale lombardo del Pd Matteo Piloni all’assessore al Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni.“Le difficoltà che sono emerse, oltre al fatto che la pubblicazione della graduatoria è stata oggetto di più rinvii, riguardano l’eccezionalità del momento, legata all’aumento delle materie prime, all’aumento esponenziale dei costi nel settore edilizio e all’aumento dei costi energetici che di fatto precludono il rispetto dei tempi previsti dal bando, con particolare riferimento alla scadenza del 15 novembre 2022 quale termine per l’inizio dell’esecuzione lavori” ha aggiunto Piloni nella missiva, proponendo come data plausibile per l’avvio dei lavori “quella che indica un anno dalla pubblicazione della graduatoria che risale al 18 marzo 2022” ha concluso.