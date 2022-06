Lunedì 20 giugno 2022 - 16:39

Pedemontana, Favero (Pd): ritardi inaccettabili su opere compensative Spv

"Questione pedaggi ancora irrisolta. Cosa si aspetta?"

Roma, 20 giu. (askanews) – “La superstrada Pedemontana Veneta sconta ancora troppe incognite sui tempi di apertura, sui costi dell’opera a carico dei veneti, sulla questione dei pedaggi e sulle importanti infrastrutture compensative. E ora ritorna la questione aperta della bonifica della discarica scoperta tra Villorba e Spresiano. Gli allarmi dei sindaci e pure le diffide sulle opere compensative sono eloquenti, vedasi quella dell’Amministrazione di San Zenone. Basta poi percorrere la vecchia e trafficata regionale 53 per vedere come, anche nei tratti paralleli aperti della SPV, questa infrastruttura sia evitata dalle auto e dai camion. E questo perché mal collegata, ancora non completamente aperta e soprattutto troppo cara. In particolare, le questioni del reticolo stradale di collegamento e dei pedaggi sono macigni che paiono insormontabili per i conti della Regione Veneto come lamentato anche dal nostro Capogruppo PD Giacomo Possamai e dalla Segreteria provinciale del PD trevigiano. Ci si domanda perciò, in un momento come questo con il caro benzina per imprese e famiglie, cosa si aspetta a dare risposte ai trevigiani e ai vicentini, il cui territorio ha già pagato anche in termini ambientali un’opera così impattante”. Lo dichiara Matteo Favero, responsabile Forum Ambiente e Infrastrutture del Pd Veneto e del Pd provincia di Treviso.