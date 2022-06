Lunedì 20 giugno 2022 - 13:29

Lazio, Zingaretti: crisi idrica, proclameremo stato calamità

Un appello a tutti: risparmiamo l'acqua

Roma, 20 giu. (askanews) – Per la crisi idrica il Lazio proclamerà “lo stato di calamità naturale e lo proclameremo nelle prossime ore. L’emergenza climatica non è un problema del futuro, è un problema del presente e comincia addirittura ad esser stancante dirlo”. Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Civitavecchia. “Vediamo cosa sta accadendo in tutta Italia e dobbiamo muoverci anche noi. Lo stato di calamità servirà ad adottare immediatamente le prime misure e invitare i sindaci alle prime misure di contenimento, perchè dobbiamo prepararci ad una situazione molto critica e dovrà basarsi sul risparmio idrico per tutte le attività a cominciare dai consumi familiari e poi alla ricerca di forme di approvvigionamento. Per ora questo sarà il primo step e poi valuteremo quali altri step successivi si potranno fare, confrontandoci con gli altri attori, dalle prefetture ai sindaci ad Acea. Per ora – ha raccomandato – mi permetto di dire a tutti di risparmiare l’acqua”.