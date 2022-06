Lunedì 20 giugno 2022 - 11:25

Incidente Bochicchio, manca certificato morte: processo rinviato

"Il corpo è carbonizzato, famiglia non l'ha riconosciuto ancora"

Roma, 20 giu. (askanews) – “Abbiamo ricevuto notizie, da fonti aperte, dell’avvenuto decesso dell’imputato Massimo Bochicchio”. Lo ha detto il presidente della VII sezione penale del tribunale di Roma in merito a Massimo Bochicchio, il broker sotto processo perché ritenuto autore in una maxi truffa da 500 milioni di euro, dal 2011, ai danni di personaggi del mondo del calcio, come Antonio Conte, Stephan El Shaarawy e Marcello Lippi.Bochicchio – in base a quanto ricostruito sinora – alla guida di una motocicletta è andato a sbattere contro un muro ed ha preso fuoco. “Non essendo stato depositato il certificato di morte e considerati i tempi necessari è opportuno aggiornare il processo al 15 settembre”.Il difensore, Gianluca Tognozzi, ha spiegato: “La famiglia mi ha contattato, ieri, spiegandomi che erano stati informati dalla Polizia locale dell’incidente, ma non abbiamo ancora un certificato di morte di Massimo Bochicchio – ha detto in aula il difensore del broker l’avvocato Gianluca Tognozzi – perché anche il fratello che è andato sul posto non ha potuto ancora effettuare un riconoscimento”.Il manager era accusato dei reati di riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Il pubblico ministero, in aula, ha comunicaot al tribunale che potrebbero esserci delle effettive difficoltà per il riconoscimento della salma.