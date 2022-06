Lunedì 20 giugno 2022 - 18:48

Covid, in Piemonte 801 nuovi casi, +15 i ricoveri, 1 morto

Tasso di positività del 9,3% su 8.615 tamponi

Torino, 20 giu. (askanews) – In Piemonte ci sono 801 nuovi casi di Covid-19 come riportato dall’aggiornamento sulla situazione epidemiologica pubblicato dalla Regione. Il tasso di positività è del 9,3% sugli 8.615 tamponi effettuati (di cui 7.956 test antigenici). I ricoveri sono 253, 15 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive occupate sono 8, 2 in più di ieri. Si è registrato un decesso.