Lunedì 20 giugno 2022 - 17:44

Case popolari, Verri(Lega): ora Comune di Milano faccia sua parte

Da Lombardia passo importante per riqualificare via Bolla da autunno

Milano, 20 giu. (askanews) – “L’importante sforzo di Regione Lombardia deve essere seguito dallo sgombero definitivo dei 93 alloggianti abusivi, prevalentemente rom, così da poter procedere con il recupero dell’intero stabile. Ci aspettiamo quindi che il sindaco Sala dia prova della volontà di collaborazione e metta a disposizione delle soluzioni per la presa in carico delle 93 famiglie, così che Aler possa iniziare i lavori il prima possibile”. Lo ha scritto in una nota Alessandro Verri, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Milano, dopo il “passo importante per far partire già in autunno i lavori di riqualificazione” nel caseggiato Aler di via Bolla a Milano.“Dopo gli sgomberi della settimana scorsa arrivano rassicurazioni sull’avvio dei lavori per ridare dignità alle persone per bene che vivono nel quartiere di via Bolla” ha aggiunto l’esponente leghista. “Serve collaborazione e unità di intenti – ha concluso Verri – per il bene dei cittadini. Il presidente Fontana ha fatto il primo passo mettendo le risorse necessari alle opere, il sindaco Sala ora faccia la sua parte”.