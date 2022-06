Sabato 18 giugno 2022 - 16:03

Terrorismo, egiziano arrestato: in telefono manuale esplosivi

L'ordinanza di custodia eseguita dai carabinieri del Ros

Roma, 18 giu. (askanews) – “L’enciclopedia degli esplosivi – La distruzione della Croce”. E’ quasi un manuale per costruire ordigni quello trovato dai carabinieri del Ros in una cartella Telegram dello smartphone in uso a H.F.I.M., egiziano di 37 anni accusato di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale e addestramento con finalità di terrorismo.“Il documento – spiega il gip in un passo dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere – comprende una parte generale sulla composizione degli esplosivi, la loro suddivisione in base all’efficacia e alla potenza, le diverse tipologie di esplosioni, la conseguenza provocate dalla detonazione, le misure di sicurezza da adottare nel trattare tale materiale, la preparazione ed il reperimento delle sostanze da utilizzare”.In quattro diverse sottocartelle sono stati trovati “190 documenti riconducibili allo Stato islamico, di natura dottrinale, rivendicazioni delle operazioni compiute dai militanti”; ma anche “1.147 immagini, suddivise in foto cruente di uccisioni di soldati, rivendicazioni e nozioni dottrinali»; «125 video di IS, con alcune fasi delle operazioni compiute, video-testamenti di ‘shadid´ (attentatori suicidi), riprese di esecuzioni eseguite nei confronti degli oppositori della ‘sharia´, dei militari antagonisti e della componente sciita”.La “Enciclopedia” fa esplicito riferimento alla “composizione degli esplosivi, la loro suddivisione in base all’efficacia e alla potenza, le diverse tipologie di esplosioni, le conseguenze provocate dalla detonazione, le misure di sicurezza da adottare nel trattare tale materiale, la preparazione ed il reperimento delle sostanze da utilizzare”.