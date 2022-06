Sabato 18 giugno 2022 - 17:42

Malagrotta, Arpa: rilevata diossina superiore norme su Fiumicino

Sindaco Montino proroga ordinanza. Ma da lunedì nidi riaperti

Roma, 18 giu. (askanews) – “Il valore del primo campione prelevato” nel “comune di Fiumicino è superiore al valore di riferimento individuato dall’Oms per l’ambiente urbano”. Così si legge nel rapporto dell’Arpa Lazio in relazione all’incendio avvenuto nell’impianto di trattamento rifiuti di Malagrotta. “Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. Concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) in ambiente urbano di diossine e furani sono stimati (dati World Health Organization WHO nel documento Guidelines for Europe 2000) pari a circa 0,1 pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m3 o superiore sono indicazioni per fonti di emissione localizzate”, si spiega. “Gli esiti delle misure effettuate nei pressi dell’incendio sono le seguenti: il valore del primo campione è inferiore al valore di riferimento individuato dall’OMS per l’ambiente urbano, il valore del secondo campione è pari al valore di riferimento individuato come indicativo della presenza di una sorgente locale di emissione. Il valore del terzo campione è inferiore al valore di riferimento”.Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, sulla base delle rilevazioni delle centraline, in accordo con Arpa Lazio e Asl Rm3, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa giovedì scorso fino alla mezzanotte di domenica 19 giugno. “I livelli di diossina rilevati, infatti, sono risultati alti: a Fiumicino pari a 0.9 contro lo 0.3 indicato dall’OMS come limite di soglia naturale – spiega il primo cittadino – Al di là delle scuole che sono comunque chiuse nel fine settimana, quindi, rimangono sospese le attività ludico ricreative e sportive destinate all’infanzia, come ad esempio i centri estivi pubblici e privati, nell’area di Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana”.Ma “da lunedì 20 giugno queste attività, come anche i nidi e le scuole dell’infanzia, potranno riprendere. Rimane il divieto di consumare frutta e verdura prodotta nella zona indicata fino a nuovi rilevamenti da parte degli organismi competenti”.