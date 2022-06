Venerdì 17 giugno 2022 - 17:55

Malagrotta, Arpa Lazio: valori particolato nei limiti di legge

Cosa dicono le centraline

Roma, 17 giu. (askanews) – “I valori del particolato (PM10 e PM2.5) misurati il 15 giugno nelle centraline dei comuni di Roma e Fiumicino non evidenziano un generale incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e non si rilevano superamenti del limite giornaliero del PM10, pari a 50 µg/m3”. Si legge nel resoconto di Arpa Lazio sugli effetti del rogo di Malagrotta, dati che i cittadini attendevano con preoccupazione. “I valori non elevati di PM misurati nella centralina di Malagrotta, quella più vicina al luogo dell’evento, sono coerenti con la dinamica dell’incendio che, nella fase attiva, genera una forte spinta degli inquinanti verso l’alto. È stata effettuata anche l’analisi dei dati degli altri inquinanti misurati presso la stazione di Malagrotta: i dati orari del parametro biossido di zolfo (SO2) misurati durante l’evento (dalle ore 17:40 in poi) risultano in linea con quelli misurati nelle giornate precedenti e al di sotto dei limiti di legge; le concentrazioni di biossido d’azoto (NO2) e di benzene (C6H6), i cui valori relativi all’intera giornata sono in linea con quelli dei giorni precedenti, nella serata del 15 giugno (nel periodo in cui si è sviluppato l’incendio) risultano più alte che nei giorni precedenti, restando, in ogni caso, inferiori ai limiti di legge. I valori di giovedì 16 giugno mostrano un incremento delle concentrazioni di particolato (PM10 e PM2.5); le concentrazioni rilevate dalla centralina di Malagrotta sono più elevate, pari a quasi il doppio, di quelle del giorno precedente. I valori aumentano anche nelle due stazioni di Fiumicino. Il valore di benzene misurato presso la stazione di Malagrotta è pari a1.9 µg/m3, significativamente maggiore di quello registrato il 15 giugno (0.3 µg/m3), ma comunque inferiore al limite di legge (5µg/m3, media annua). Tale andamento è coerente con il venir meno della spinta delle polveri verso l’alto presente nelle prime e più attive fasi dell’incendio”.(Segue)