Venerdì 17 giugno 2022 - 14:17

Friulia, Zilli: ottimo bilancio, ora avanti in sinergia con Fvg Plus

Assemblea azionisti a Trieste

Trieste, 17 giu. (askanews) – “I risultati evidenziati dal bilancio di Friulia sono la conferma del buon operato di questo Consiglio di amministrazione e di tutto l’assetto societario della holding, nonché della lungimiranza strategica che avrà la sinergia con la neo costituita Fvg Plus nel supporto alle nostre piccole e medie imprese”.Questo il commento dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine dell’assemblea degli azionisti di Friulia, riunitasi oggi a Trieste e presieduta da Federica Seganti, presidente della società in house.Nell’esercizio appena concluso, Friulia ha erogato oltre 50,1 milioni di euro, con un incremento del 24,3 per cento rispetto al 2020, perfezionando 17 operazioni. Un intervento decisivo che ha permesso a numerose piccole e medie imprese regionali di usufruire della consulenza e del supporto finanziario per sostenere nuovi progetti dopo le chiusure e i rallentamenti imposti dal Covid. Presentano dati positivi tutti i principali indicatori analizzati: l’utile netto, che si è attestato a circa 5 milioni di euro (+8,7 per cento rispetto all’esercizio precedente), mentre il valore complessivo degli interventi è arrivato a 204 milioni di euro (+7,3 per cento rispetto al 2020) investiti in 88 aziende partecipate (di cui l’80 per cento Pmi) e che realizzano un fatturato aggregato pari a circa 2,5 miliardi di euro impiegando oltre 9 mila dipendenti.“L’Amministrazione regionale è estremamente soddisfatta per i risultati raggiunti – ha affermato Zilli -. L’aumento degli investimenti nel corso del 2021 sono, inoltre, il segnale di una grande vicinanza al territorio, fondamentale in questa fase di incertezza diffusa. Per la Regione Friuli Venezia Giulia è determinante fare sinergia con Friulia e con la nuova società in house Fvg Plus, uno strumento operativo a vantaggio del tessuto economico regionale e, in particolare, delle piccole e medie imprese. Una realtà che abbiamo voluto costituire per rispondere alla necessità di competitività e semplificazione delle procedure a vantaggio dell’economia del nostro territorio”. Nel corso del 2021 la Finanziaria ha poi proseguito le attività di finanza tradizionale, in cui rientrano gli interventi finalizzati al sostegno di processi di crescita sia organica che per linee esterne, l’accompagnamento manageriale, il supporto di nuove iniziative e il rilancio aziendale. In questo contesto è stata portata avanti una strategia di lungo periodo, volta a rafforzare e consolidare l’impegno di Friulia nel tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia. Parallelamente, Friulia ha continuato a puntare sulla “finanza innovativa”, che comprende diverse misure pensate e realizzate per consentire anche a micro, piccole e medie imprese di accedere a forme di finanziamento alternative in maniera semplice e con un iter agevolato.Tra gli strumenti maggiormente impiegati figurano i “Minibond” che nell’esercizio hanno superato la quota di 11,7 milioni di euro di erogato, confermandosi tra le principali fonti alternative e complementari ai mutui bancari. La Finanziaria Regionale ha inoltre consolidato la propria presenza nella ricerca in ambito sanitario, settore che presenta un forte grado di innovazione e che svolge un ruolo centrale per il miglioramento della qualità della vita attraverso la sperimentazione e l’utilizzo di nuove tecnologie, mettendo a servizio di tale progetto il Business Innovation Center (BIC Incubatori FVG), secondo incubatore certificato italiano, favorendo così la creazione a Trieste di un polo del BioHighTech di prim’ordine. Sono stati portati avanti inoltre diversi progetti nel campo della sostenibilità sviluppando soluzioni innovative con un impatto positivo sul territorio. La volontà di aumentare le opportunità di investimento in ottica green agevolando la transizione energetica in Friuli Venezia Giulia è invece il focus dell’accordo di collaborazione siglato tra Friulia e la società di consulenza e investimento Sinloc. La partnership prevede un’attività di ricerca iniziale per valutare opportunità di intervento innovative in progetti con un focus sul tema delle energie rinnovabili.