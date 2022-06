Giovedì 16 giugno 2022 - 11:13

Siccità, Fontana: allarme Po? Situazione delicata, sono preoccupato

"Oggi incontro con gestori servizio per maggiore rilascio acqua"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 16 giu. (askanews) – “E’ una situazione estremamente delicata” e “sono preoccupato perché sono parecchi mesi che stiamo ponendo attenzione alla questione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene sull’allarme siccità lanciato nei giorni scorsi dall’Autorità Distrettuale del Po.“Nel passato, abbiamo preso delle iniziative per cercare di ridare un po’ di acqua ai laghi, abbiamo raggiunto un accordo con il mondo dell’agricoltura per rinviare di fatto la semina per consentire ai laghi di potersi riempire un po”, ha evidenziato il governatore lombardo parlando a margine della cerimonia di inaugurazione del Milano Monza Motor Show 2022. “Oggi – ha concluso Fontana – c’è un incontro tra l’assessore Massimo Sertori e i regolatori del servizi idroelettrico per cercare di concordare un rilascio maggiore di acqua”.