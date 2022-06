Giovedì 16 giugno 2022 - 19:18

Rigenerazione territori, Pasquale: si raggiunge con iniziativa permanente

Presidente CFA apre Stati Generali Mediterrano in Basilicata

Roma, 16 giu. (askanews) – “Quello della rigenerazione del territorio è un obiettivo che vogliamo raggiungere creando una iniziativa permanente e di approfondimento tecnico e tecnologico, partendo dal Mediterraneo”.Lo ha affermato Cinzia Pasquale, Presidente CFA Camera Forense Ambientale, a Viggiano in Basilicata all’apertura degli Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione dei Territori.“Abbiamo creato un comitato scientifico e proveremo a creare un modello. La rigenerazione si inserisce in una prospettiva multidisciplinare ed è volta a far crescere l’economia, partendo proprio da un’area industriale. Il Diritto non è un concetto aleatorio ma una cultura universale. Ai principi generali vanno affiancate delle funzioni ed è guardando ai princìpi fondamentali che è possibile comporre diritti ed interessi nella dimensione ambientale”, ha concluso Pasquale.