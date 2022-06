Giovedì 16 giugno 2022 - 19:25

Rigenerazione, Gen. Vadalà: focus tutela ambientale e prevenzione

Commissario per le Bonifiche agli Stati Generali Mediterraneo in Basilicata

Roma, 16 giu. (askanews) – “Due sono i focus centrali: tutela ambientale e prevenzione. Ed è proprio nell’attività della prevenzione che l’illegalità si annida”.E’ quanto ha evidenziato a Viggiano in Basilicata, agli Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione dei Territori, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la Bonifica delle discariche abusive.Una illegalità che “può essere neutralizzata attraverso un contesto stimolante e propositivo nel quale inserire le diverse attività. Fondamentale è stata ad esempio la collaborazione con il CNR. Bisogna capire per applicare, per capire come operare. Dobbiamo disinquinare per restituire benessere ai cittadini. Se capiamo come fare possiamo anche gestire bene i fondi. Un tavolo permanente è importante. Serve pensare, serve pensare insieme, serve pensare in una direzione ben determinata. Fare bene, fare veloce. Dati i risultati concreti già ottenuti nell’ambito delle bonifiche delle discariche abusive non si può dire che non si sia mantenuto quanto promesso”, ha aggiunto Vadalà.