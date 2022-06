Giovedì 16 giugno 2022 - 18:48

Gualtieri: contro rifiuti in strada ordinanze su trasferenze

"Potrebbero bastare ordinanze temporanee"

Roma, 16 giu. (askanews) – “Oggi abbiamo iniziato a valutare un piano di alternative. Per evitare i rifiuti in strada, potrebbero bastare ordinanze temporanee sulle trasferenze, come misure di stoccaggio temporaneo”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine dell’incontro in prefettura dopo il rogo del Tmb di Malagrotta, con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla presenza del prefetto di Roma Matteo Piantedosi.“Se coinvolgeremo altre aziende oltre a Rida? – ha continuato Gualtieri – Dipenderà dalle quantità di rifiuti da trattare. Il gap potrebbe essere minore, e potrebbe essere così assorbito dagli impianti attuali con piccoli incrementi”.Se ricorrerò ai poteri speciali di commissario per avvalermi del Tmb di Ponte Malnome, di Guidonia, del tritovagliatore di Ostia o dell’area di trasferenza a Saxa Rubra? “Io sono commissario del Governo di Roma capitale, poi sindaco della Città metropolitana. Stiamo facendo un esame di tutte le trasferenze disponibili temporanei e un piano operativo per intervenire”, ha risposto.