Mercoledì 15 giugno 2022 - 17:47

Toscana, Mazzeo: vandalizzata panchina arcobaleno, fatto grave

"ci vediamo sabato a Livorno, al Pride"

Firenze, 15 giu. (askanews) – “A Firenze è stata vandalizzata la prima panchina arcobaleno della Toscana. Un fatto grave non solo perché prende di mira un simbolo della lotta all’omofobia ma perché significa voler colpire una comunità spesso discriminata a causa del proprio orientamento sessuale. Sabato ci sarà il Toscana Pride a Livorno, dopo due anni di assenza: questi episodi sono la dimostrazione di quanto sarà importante esserci, non solo per dare la solidarietà a chi, ogni giorno e in forme diverse, vive sulla propria pelle il peso delle discriminazioni e delle violenze, ma soprattutto perché non deve fermarsi il nostro impegno contro l’omofobia e per il pieno riconoscimento dei diritti di ciascun individuo”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo“Ci vediamo sabato a Livorno. La Toscana è stata, è e sarà sempre terra di diritti e libertà”, aggiunge Mazzeo.