Toscana, Consiglio approva risoluzione su obiettivi salute

A seguito della consultazione degli Stati generali

Firenze, 15 giu. (askanews) – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la risoluzione della commissione Sanità recante indirizzi sui “principali obiettivi delle politiche per la salute della Toscana, a seguito della consultazione pubblica degli Stati generali della Salute”. L’atto d’indirizzo è stato approvato con 23 voti a favore (Pd, Italia viva) e 15 voti contrari (Lega, FdI, M5s, Forza Italia), accolti sedici emendamenti presentati dai consiglieri Enrico Sostegni, Vincenzo Ceccarelli, Donatella Spadi, Andrea Vannucci e Valentina Mercanti, che rappresentano il Partito democratico all’interno della commissione Sanità: tra questi, si interviene sul ruolo delle farmacie all’interno dei servizi sanitari di prossimità, sulla medicina complementare e integrata, sulla riqualificazione e il potenziamento dei servizi relativi alla Salute Mentale e Dipendenze; sul miglioramento complessivo delle condizioni di salute della popolazione carceraria toscana; su investimenti per innovazione e ricerca relativamente alla Cannabis terapeutica e altri medicinali fitoterapici; sulla valorizzazione delle professionalità all’interno del sistema regionale di emergenza urgenza e dei Pronto Soccorso; sugli specialisti presenti in Toscana, sia ospedalieri che territoriali; sulla necessità di prevedere una sempre migliore forma di comunicazione tra il personale medico e infermieristico e i familiari dei pazienti ricoverati, con particolare riferimento ai Pronto Soccorso.Respinti otto emendamenti al testo presentati dalla Lega. Decaduta, secondo quanto previsto dal regolamento dell’Aula, la proposta di risoluzione alternativa presentata dallo stesso gruppo Lega, una volta approvata la risoluzione di maggioranza.Sono state respinte anche due proposte di risoluzione del gruppo Fratelli d’Italia, primo firmatario il consigliere Diego Petrucci.