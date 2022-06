Mercoledì 15 giugno 2022 - 17:29

Toscana, Confcooperative TN: bene Stati generali Sanità

"Confermare l'importanza degli ospedali in zone disagiate"

Firenze, 15 giu. (askanews) – Confermare l’importanza degli ospedali di ‘prossimità’ ubicati in zone disagiate e fare adeguati investimenti nella loro qualificazione strumentale e infrastrutturale; risolvere il problema della carenza di personale sia medico che infermieristico; garantire una risposta appropriata e tempestiva nella presa in carico delle emergenze; incentivare l’acquisto e l’installazione dei defibrillatori e sostenere il servizio di elisoccorso. Sono gli impegni, relativi alle aree interne della Toscana, previsti nella risoluzione finale scaturita dagli Stati generali della Sanità e approvata oggi a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. L’atto, che impegna la Giunta su una lunga serie di temi e criticità, dedica un intero capitolo di impegnativa alle aree svantaggiate della regione confermando l’impegno a garantire assistenza e servizi ai cittadini di questi territori.“Siamo molto soddisfatti di quanto contenuto nella risoluzione finale degli Stati generali della Sanità – commenta Umberto Giorgi vicepresidente di Confcooperative Toscana Nord e vice presidente di Federsolidarietà Toscana. Ora auspico che dalle parole contenute nella risoluzione si passi il prima possibile, e con decisione, ai fatti conseguenti. Anche il Pnrr, con gli investimenti previsti per ospedali di comunità e case di comunità può essere un volano strategico per garantire assistenza anche nelle aree più remote della regione”.