Mercoledì 15 giugno 2022 - 17:28

Marsilio: Abruzzo sarà Regione del benessere

Ciclo di incontri con il partenariato che si concluderà a giugno

L’Aquila, 15 giu. (askanews) – “Radici, identità, comunità e sicurezza”. Sono i quattro capisaldi che, come ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ispirano la programmazione e gli obiettivi di della Regione nell’ambito dei fondi Fesr e Fse+ 2021-2027 che sarà presentata a un appuntamento istituzionale di metà luglio, nuovo round di incontri partenariali iniziato con il confronto sull’obiettivo di policy 1, che fa riferimento a “Un’Europa più competitiva e intelligente” (dotazione 233 milioni di euro). Domani un nuovo confronto con il partenariato relativo all’obiettivo di policy 2, “Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio”, a cui parteciperanno gli assessori di riferimento e la struttura tecnica regionale. Il ciclo di incontri con il partenariato, che proseguirà anche la prossima settimana sugli obiettivi 4 e 5 di policy è stato fortemente voluto dal presidente della Regione Marco Marsilio il quale, coadiuvato dal direttore del Dipartimento di Presidenza Emanuela Grimaldi, e dall’Autorità di Gestione Carmine Cipollone, ha confermato il nuovo ciclo. «Dare identità ed energia ai progetti – ha sottolineato Marsilio – significa andare oltre quel percorso iniziato nel 2019 con il documento strategico “Abruzzo Prossimo”. Un percorso condiviso in continua evoluzione: abbiamo iniziato con atelier tematici per arrivare alla scrittura condivisa dei programmi, penso alla bozza della programmazione inviata ad aprile 2022 a Bruxelles, e penso a questo nuovo ciclo di incontri con il partenariato che si concluderà a fine mese per fare in modo di indirizzare i bisogni che ci vengono rappresentati dai partner nelle giuste direttrici in cui si sviluppa la programmazione. Mettere a terra le risorse significa questo, con questi strumenti interlocutori che abbiamo predisposto».