Martedì 14 giugno 2022 - 10:37

Basilicata, presentazione Stati Generali Mediterraneo e rigenerazione territori

Evento in programma a Viggiano dal 16 al 18 giugno

Roma, 14 giu. (askanews) – Oggi alle alle ore 15:15, informa Agr, presso la Sala Verrastro della Regione Basilicata, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali del Mediterraneo per la Rigenerazione dei Territori. L’evento è in programma, presso l’area industriale di Viggiano, i giorni 16, 17 e 18 giugno 2022.Gli Stati Generali sono organizzati dalla Camera Forense Ambientale, Assoil School e Remtech Expo. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti altamente specializzati destinati all’incontro e al confronto, nazionale e internazionale, nell’ambito del quale condividere approfondimenti, studi, ricerche, visioni, innovazioni, progettualità, azioni, in materia di rigenerazione dei territori.Prenderanno parte all’incontro con i giornalisti il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, l’Assessore all’Ambiente e all’Energia Cosimo Latronico, il Presidente della Camera Forense Ambientale Cinzia Pasquale, il Presidente di Assoil School Pasquale Criscuolo, il General Manager RemTech Expo Silvia Paparella, il Presidente ISPRA Stefano Laporta, il Commissario Unico di Governo alle Discariche Abusive Giuseppe Vadalà.